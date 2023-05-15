  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Firari vatan haini Can Dündar'dan Erdoğan hazımsızlığı! Muhalefete böyle isyan etti
Siyaset

Firari vatan haini Can Dündar'dan Erdoğan hazımsızlığı! Muhalefete böyle isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-15 09:02:00 -
Firari vatan haini Can Dündar'dan Erdoğan hazımsızlığı! Muhalefete böyle isyan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan seçim sonuçlarında açık ara önde olmasını hazmedemeyen firari vatan haini Can Dündar, muhalefete isyan etti. Muhalefetin mağlubiyetiyle Türkiye'ye geri dönme hayalleri suya düşen Dündar yaptığı paylaşımda, "20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?" ifadelerini kullandı.

Seçimlerinin sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor. Cumhur İttifak'ı ise mecliste üstünlüğü garantiledi.

Yedili koalisyomım kazanması halinde Türkiye'ye dönme hayali kuran FETÖ'cüler Erdoğan'ın seçimleri açık ara önde götürmesine isyan etti. FETÖ firarisi Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete yüklendi.

Muhalefete isyan etti

Yedili koalisyonun iktidara gelmesi halinde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere verdiği sözlerden umutlanan firari Can Dündar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete isyan etti.

Dündar, "20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?" ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Dolu ve yağmur çok fena bastıracak, yağacak! Yeni hava tahmin raporu belli oldu
Yaşam

Meteoroloji'den kritik uyarı: Dolu ve yağmur çok fena bastıracak, yağacak! Yeni hava tahmin raporu belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden flaş bir uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat, çok fena bastıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ..
Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar! İlginç olay sayılamıyor: Bıçakla açtılar! Görenler şaştı kaldı
Gündem

Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar! İlginç olay sayılamıyor: Bıçakla açtılar! Görenler şaştı kaldı

Antalya’da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların ağzının yapıştırıcı ile kapatıldığı tespit edildiği aktarıldı. Sand..
Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak
Siyaset

Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, ATA İttifakı'nın oy oranı üzerinden seçimin kesin olarak ikinci tura kalacağını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23