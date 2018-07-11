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Firari Tarkan Yavaş Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi!

Bu sabah saatlerinde polisin elinden kaçan Adnan Oktar suç örgütünün 2 numaralı adamı Tarkan Yavaş, sıkışınca sosyal medya hesabından ayet paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye seslendi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:28
Firari Tarkan Yavaş Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi!

YENİAKİT.COM.TR -  Adnan Oktar suç örgütünün 2 numaralı ismi ve Oktar’ın yanından ayrılmayan Tarkan Yavaş polise yakalanmadan kayıplara karışmıştı. Yavaş kaçtığı delikten sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

28 Haziran’da İngiliz Derin Devleti’nin kendilerine operasyon yapacağını duyurduğunu iddia eden Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiklerini belirtti.

Sıkışınca ayete sığınan Yavaş, Kuran’dan bir çok ayet paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

İşte firari örgüt üyesi Yavaş’ın o paylaşımları;

 

Kaynak: Yeniakit.com.tr

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:28
  1. tarkan yavaş
  2. Adnan Oktar
  3. kedicik
  4. operasyon
  5. gözaltı

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    Geyik sürüsüutanmaz.azgınlar sizi.Yaptıklarınızın hesabını sormazlarsa yüreğimiz kan ağlar.
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Mason ve yahudi gardaşlarına mesaj gönder sosyal medya dey..u!
  • osman özkanosman özkan1 sa önce
    İZZET VE ŞEREFLERİNİ NAMUS VE ONURLARINI VEDE RUHLARINI İBLİSLERE SATAN K..PE,ALÇAK ,ŞEREFSİZ,NAMUSSUZ HIRSIZ ,SAHTEKAR, VEDE FOSFETİK ÇUKURUNA DÖNÜŞMUŞ NECASET KOKUSUNA TAHAMMUL EDİLMEYEN O ÇIRKIN KOKULAR ARASINDAN SİZLERİN O NECASET KOKAN AĞIZLARINIZDAN AKTARDIĞINIZ AYETLER DERHAL SİZLERİN O NECASET KUYULARINDA TOPRAKLAÜZERLERİNİZİN ÖRTÜLMESİNİ EMREDİYOR. ADNAN OKTAR , ÇETESİNİN VE YOLDAŞLARININ.
  • halimhalim1 sa önce
    Allah ne zaman belanızı verecek diye bekliyordum. seçim sonuçlarından sonraki en güzel haber. bu işin başındaki savcı ve görevlilere Allah cennet versin.
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