Firari Tarkan Yavaş Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi!

YENİAKİT.COM.TR - Adnan Oktar suç örgütünün 2 numaralı ismi ve Oktar’ın yanından ayrılmayan Tarkan Yavaş polise yakalanmadan kayıplara karışmıştı. Yavaş kaçtığı delikten sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

28 Haziran’da İngiliz Derin Devleti’nin kendilerine operasyon yapacağını duyurduğunu iddia eden Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiklerini belirtti.

Sıkışınca ayete sığınan Yavaş, Kuran’dan bir çok ayet paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

İşte firari örgüt üyesi Yavaş’ın o paylaşımları;

Kaynak: Yeniakit.com.tr