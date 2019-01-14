Firari tacizci, polis operasyonuyla yakalandı

Trabzon'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' dahil birçok suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., polis operasyonuyla yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan B.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.