Firari mafya Peker'in piyonları! Skandal 'sokağa çıkma' çağrısı

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Habertürk Tv canlı yayınında Fatih Altaylı'nın yayın konuğu Prof. Dr. Ersan Şen'di. Prof. Şen ve Altaylı firari mafya lideri Sedat Peker'in yayımladığı videoları değerlendirdi. Prof. Şen ve Altaylı, Sedat Peker adındaki kişiden medet uman zavallı muhalefete, üstü kapalı şekilde skandal bir 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

'Ya halk gerçekten isteyip sokağa çıkacak'

Sedat Peker'in iddilarının mevcut sistemde hiçbir savcı tarafından araştırılamayacağını öne süren Prof. Dr. Ersan Şen ile Fatih Altaylı arasında şu diyalog gerçekleşti:

Prof. Şen: Savıcların soruşturma başlatabilmesi için halk, basın ve siyaset desteği gerekir.

Altaylı: Şu an ortada bir halk desteği var ama..

Prof. Şen: Hayır, halk desteği 50 milyonun insanın video seyretmesi değil. Halk 'adalet istiyoruz' diyecek. Siyaset halkın adalet isteğine aynen İtalya'da olduğu gibi savcılara 'yürüyün' diyecek.

Altaylı: Vatandaş sosyal medyadan zaten adalet istiyor. Başka ne yapması gerekit. Sokağa mı çıkacak?

Prof. Şen: Ya halk gerçekten isteyip sokağa çıkacak. Ya da seçimde işini beceremeyenleri değiştirecek. Yeni gelen de bunu tesis edecek. Bu kadar basit.