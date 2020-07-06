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Gündem

Firari hain Enes Kanter'den terörist PKK'ya destek

İsrail’in Haaretz Gazetesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ’cü Kanter, terörist PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta yapılan operasyonu Kürtlere operasyon yapılıyor diyerek PKK'yı destekledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 22:55:00 -
Firari hain Enes Kanter'den terörist PKK'ya destek

İsrail'in Haaretz Gazetesi, NBA Boston Celtics'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.

"Sosyal medya düzenlemesi özgürlük kısıtlaması"

ABD dâhil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak sunmaya kalktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinde direk Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı görüldü. FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor" deme cüretini gösterdi. Kanter ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmaya kalkıştı.

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Yorumlar

Eren

Hakkı tek mermi. Neden bu ... haber yapıyorsunuz ki. 
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Murat

Oynadigi top kadar .... bu ....
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