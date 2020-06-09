Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

MUĞLA (AA) - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor.

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki deniz manzaralı lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

Havadan da görüntülenen çalışmalarda, yıkımın hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda devam ettiği görülüyor.

Mülk sahibine tahliye için 15 gün süre verilmiş, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılması gerektiği tebliğ edilmişti.