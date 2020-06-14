  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Firari gaspçı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde cuma gecesi, Aydın Nazilli’den gasp ettiği araçla kaza yaptıktan sonra Karabağlar Yaylası’nda iki gün polisi peşinden koşturan Aydın Ergül, yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:17:04 -
Firari gaspçı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde cuma gecesi, Aydın Nazilli’den gasp ettiği araçla kaza yaptıktan sonra Karabağlar Yaylası’nda iki gün polisi peşinden koşturan Aydın Ergül, yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


İki gün içinde birisi ticari olmak üzere üç araç ve iki vatandaşın parasını gasp eden Ergül, ticari taksi ile Karabağlar Yaylası girişinde polisten kaçarken yaptığı kazada üç tütün işçisini de yaralamıştı. Karabağlar Yaylası’nda dün akşam saatlerinde üzerinde anahtarı bulunan aracı gasp ettikten sonra polis ile yapılan kovalama sonrası ekip otosuna çarpması ile yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.


Aydın Ergül bugün Muğla Adliyesine sevk edildi. Ergül savcılıktan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’a katılacak Ediz Hun’dan sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama
Medya

Kuruluş Osman’a katılacak Ediz Hun’dan sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama

Kuruluş Osman dizine Ertuğrul Gazi rolüyle katılması gündemde olan Ediz Hun sosyal medya hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'
Gündem

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesinin ardından çok konuşulacak bir detay ortaya çıkt..
Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti
Gündem

Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık hare..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı