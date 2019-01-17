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Firari FETÖ’cü Sefa’dan itiraf: Yurtdışında perişanız

Batılı devletlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından kucak açtığı FETÖ’cü teröristlerin, sığındıkları ülkelerde rahat ve lüks bir hayat yaşadıkları propagandası yalan çıktı. FETÖ firarisi Said Sefa sosyal medya üzerinden “Burada insanlar çok ciddi problemler yaşıyor. Buralarda bazı aileler dağılıyor” diye yazdı.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:14

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

FETÖ firarisi Said Sefa sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye’den kaçan ve kaçmayı düşünen FETÖ’cülere yurtdışında yaşadıkları hayatı anlattı. Kapatılan Haberdar.com ve Sporexpress.com sitelerinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ trolü Sefa çektiği videoda, “Geçmişte ne yaptığınız, ne işle uğraştığınız, başarılarınız ve kalifiye eleman olmanız burada pek bir işe yaramıyor. Yurtdışına geldiğiniz zaman hayata sıfırdan başlamış oluyorsunuz” diyerek dert yandı.

Hiçbir yere çıkmayın

Türkiye’den çıkmanın çözüm olmadığını, “Artık Türkiye yaşanmaz oldu çekilmez deyip kendileri ile ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen Türkiye’den çıkmak isteyenlere tavsiyem orada kalmalarıdır” ifadeleriyle anlatan Sefa, “Türkiye’de tutunma imkânınız varsa ne yapın edin orada kalın, hiçbir yere çıkmayın. Yurtdışına çıkmanın kendi içerisinde bazı zorlukları var. Ailecek çıkanların zorlukları kat kat artıyor. Yalnız çıkanlar da ailelerinden ayrı kalıyorlar. 3 yıldır ben çocuklarımı göremiyorum. Burada insanlar çok ciddi problemler yaşıyor. Buralarda bazı aileler dağılıyor” diye yazdı.

Yurtdışı şartlarının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını da belirten Said Sefa, “Kanada’da, Türkiye’den gelen üç kitle var. Bu üç kitle içerisinde Türkiye’de yetişip işlerinde kalifiye olan eleman olmasına rağmen burada iş bulamadıklarını, hayata tutunamadıklarını gördüm. Burada koca koca profesörlerin, birçok akademisyenin, doktorun pizza dağıtıcılığı, UBER şoförlüğü yaptığını söyleyebilirim” diyerek Türkiye’de suça karışmış FETÖ üyelerinin paşa paşa hakim karşısına çıkarak, gerekli cezaları çekmelerinin Avrupa hayallerinden daha iyi olacağını savundu.

Muvazzaf askerlere gözaltı

Yurt genelinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Konya merkezli 31 ilde, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 28'i daha gözaltına alındı. Kayseri'de ise, FETÖ'nün "mahrem imamları"nca sabit telefon numaralarıyla arandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si daha yakalandı. İstanbul'da da örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 12 asker ile askerlerden sorumlu olduğu belirtilen 21'i ''sivil imam'' olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı. Başkent’te de üç ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 73'ü yakalandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:14
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. FETÖ
  6. Said Sefa
  7. FETÖ firarisi Said Sefa
  8. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi
  9. Haberdar.com
  10. Sporexpress.com
  11. FETÖ trolü Sefa
  12. UBER
  13. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  14. mahrem imamları
  15. Hacettepe Teknokent AŞ
  16. Başkent

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