Firari FETÖ'cü Harun Tokak FETÖ'cü Cemal Uşşak'ı yazdı! Yurtdışında öldüğünü belirtip, Türkiye'de defnedildiğini sakladı

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Firari FETÖ'cü Harun Tokak, örgütün yayın organı Samanyolu Haber'deki köşesinde, 25 Ağustos 2016'da ölen FETÖ'cü Cemal Uşşak'ı yazdı.

Tokak, yazısının başlığında, "Sen bize hakkını helal et" ifadesini kullandı.

Uşşak'ın ölümünü, "2016’nın Ağustos ortasında Osmanlı’nın beyefendi şehzadesi Ömer Faruk Efendi gibi gurbetlerde "ah vatanım!" diye diye toprağa düşen Cemal abi. Senin kadr-ü kıymetini bilemedik. Bize hakkını helal et!" sözleri ile anlatan FETÖ'cü Tokak, Uşşak'ın cenazesinin Türkiye'de defnedildiğini ise yazmadı.

Bylock yazışmaları ortaya çıkmıştı

Cemal Uşşak, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) son başkanıydı.

Uşşak'ın, FETÖ yöneticisi olmak suçundan aranan firari gazeteci Erkam Tufan Aytav ile ByLock yazışmaları ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda, Altan kardeşlerden Hasan Cemal'e, Can Dündar'dan Ali Bulaç'a, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinden Abant toplantılarına, FETÖ elebaşının kitabını imzalayarak gönderdiği yazarlara kadar birçok konunun yer aldığı belirlenmişti.