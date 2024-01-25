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Gündem Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan tarihe geçecek itiraf
Gündem

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan tarihe geçecek itiraf

Yeniakit Publisher
2024-01-25 14:35:00 -

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, katıldığı bir yayında FETÖ’nün mahrem yapılanması hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Emre Uslu, geçen ay katıldığı bir Youtube yayınında FETÖ’nün mahrem yapılanmasının devlet içerisindeki örgütlenmesini anlattı. Uslu, “Cemaatin 15 yaşındaki çocuğundan 15 yıllık, 30 yıllık, 100 yıllık cemaat mensubuna herkes bu cemaatin mahrem yapısının olduğunu, buralarda askeriyeye, emniyete, adalete adam sokmak için çalıştığını, bunun da bir hak olduğunu biliyordu” dedi.

Uslu’nun açıklamaları şöyle:

Mahrem iddiası. Cemaatte her şey doğru, mahrem yanlış. Bir iddia bu. Dolayısıyla ne oldu? Aslında mahremler tavan, tabanın bunlardan haberi yok. Salak değilse cemaatte hangi tabanın, cemaatin mahrem yapılanmasından haberi yok! Bunu söyleyenler aslında mahremi yönetenler. İtirafçı olanlar. Tabanla tavan arasında fark var ya cemaatin adliyede, emniyette, askeriyede isimlerinin olduğunu, bunun son derece doğal olduğunu bizzat Fetullah Gülen televizyonun karşısına çıkıp söylemedi mi? Dolayısıyla cemaatin 15 yaşındaki çocuğundan 15 yıllık, 30 yıllık, 100 yıllık cemaat mensubuna herkes bu cemaatin mahrem yapısının olduğunu, buralarda askeriyeye, emniyete, adalete adam sokmak için çalıştığını, bunun da bir hak olduğunu biliyordu.

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