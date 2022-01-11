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Gündem Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan görülmemiş şerefsizlik! Bakan Koca'dan özür dilemedi
Gündem

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan görülmemiş şerefsizlik! Bakan Koca'dan özür dilemedi

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırmadığı yönünde asılsız bir video paylaşan firari FETÖ'cü Emre Uslu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından takipçilerinden özür diledi. Ancak Uslu'nun itibar suikasti yapmaya çalıştığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür dilememesi büyük tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:44:00 -
Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan görülmemiş şerefsizlik! Bakan Koca'dan özür dilemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi’ne gelerek Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte hastaneye gelen Bakan Koca, "hatırlatma dozu" olarak TURKOVAC aşısı oldu. Bakan Koca, ayrıca vatandaşları "TURKOVAC" aşısı olmaya ve hatırlatma dozlarını ihmal etmemeye davet etti.

ABD'nin kucağından Türkiye'ye salya akıtan firari FETÖ'cü Emre Uslu ise yaptığı paylaşımla yerli aşıyı itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Bakan Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırmadığı yönünde videolu bir paylaşımda bulunan Uslu, görüntülerin "asılsız" çıkmasının ardından söz konusu paylaşımını sildi.

Yanıltıcı paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür dileyen Uslu'nun itibar suikasti yapmaya çalıştığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür dilememesi "şerefsizliğin bu kadarı" dedirtti.

FETÖ'cü Emre Uslu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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Yorumlar

orhan

yani iyimi yapmış demesinimi bekliyorsunuz fetöcüden adam kendisine biçilen görevi yapıyor
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Nizami alem

Ederi bir dolar şerefsizler derken boşa demiyoduk... VESSELAM
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