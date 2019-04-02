Firari FETÖ'cü çift, havalimanında yakalandı Samsun'da yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, Amasya Merzifon Havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Samsunda FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yakalama kararı olan Orhan K. ile eşi Yasemin K. polis ekiplerince, Amasya Merzifon Havalimanında sahte kimlikle yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen zanlılardan Orhan K'nin iki ByLock kaydı ile örgütün "Çarşamba esnaf sorumlusu" olduğu, iki ByLock kaydı bulunan Yasemin K'nin ise "Çarşamba bayan sorumlusu" olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasemin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakimlikçe gözaltı süresi uzatılan Orhan K. ise emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.