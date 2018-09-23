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Firari FETÖ'cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

Adana emniyeti Gaziantep'te FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve gaybubet evlerinde yaşadığı belirlenen şüpheli, buluştuğu doktora 3 bin dolar verdikten sonra yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

23 Eylül 2018 Pazar 09:27
Firari FETÖ'cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerinde gizlendiği ileri sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evde 1 kişiyi bulan polis, firari Abdülvaris Altun’un peşine düştü. Altun’un izine Çukurova Devlet Hastanesi yakınlarında ulaşan ekipler, zanlıyı takip etmeye başladı. İzlendiğinin farkında olmayan şüpheli, doktor M.T.’yle buluşarak hastane önündeki kafede oturdu.

Yaklaşık 1 saat sohbet eden şüphelilerin telefondan bir birlerine bir şeyler gösterdiğini gören polis, harekete geçti. İki şüpheliyi gözaltına alınmak isterken üzerinde önlük bulunmayan doktor M.T., “Ben doktorum. Bir saniye” diyerek tepki verdi. KOM ekipleri doktor M.T.’ye durumu anlattıktan sonra Abdülvaris Altun’u nereden tanıdığın sordu. Doktor M.T., “Benim ortaokul arkadaşım. Sohbet ediyorduk” diye cevap verdi. Altun ise “Ben onu tanımam. Dilimde yara vardı. Muayene olmaya geldim” dedi.

DOLARLARI ATTI

Doktor M.T., polislerle konuştuğu sırada cebinde bulunan 3 bin doları duvar dibine attı. Doktorun cebindeki doları attığını gören ekipler Olay Yeri İncelemeyi çağırdıktan sonra çelişkili cevaplar veren iki kişiyi de gözaltına aldı. Sorgusunda “Polislerin FETÖ operasyon yaptığını öğrenince korktum ve cebimde bulunan doları attım. Bana dolarları arkadaşım verdi”dediği öğrenildi.

Zanlılardan Abdülvaris Altun, tutuklanırken açığa alınan doktor tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların gözaltına alınması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:27
  1. Adana
  2. FETÖ üyesi
  3. Doktor
  4. aranan

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