Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı
Aydın'da terör örgütü FETÖ üyesi firari Ö.P. polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari Ö.P. polis tarafından yakalandı.
Bylock kullanıcısı firari yakalandı
Edinilen bilgiye göre, polisin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PPDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen firari örgüt üyesi Ö. P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.