Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak yakalandı Hakkında FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacı Fatih Saray isimli şahıs, Niğde'de kaldığı evde gözaltına alındı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hacı Fatih Saray, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde'de kaldığı evde gözaltına alındı. Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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