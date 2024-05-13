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Yerel Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yerel

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:04:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçti.

Cezaevine gönderildi

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. kent merkezinde yakalandı. Hükümlü firari, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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