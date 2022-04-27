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Gündem Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 21:05:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ç'nin (48) Göksun ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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