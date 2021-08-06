Firari Can Dündar FETÖ'nün hain planını duyurdu! 'Tetikte olma zamanı

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Mit tırları ihanetinden sonra vatanını terk edip Almanya'ya sığınan FETÖ firarisi Can Dündar, ülkemizde yaşanan orman yangınları üzerinden iktidarı hedef aldı. Dündar, yaptığı paylaşımlarla örgütün hain planını duyurdu.

'En zorlu final bölümü başlıyor'

"Karşımızda polisi, askeri, çetesi, yargısıyla devasa bir iktidar gücü var." diyen Dündar, "Herkes kendini, evini, ailesini, ormanını, eşini, dostunu kollasın. En zorlu final bölümü başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yalanları ile yaşadığımız süreci sabote eden firari Can Dündar, “Her taraf yandı. Helikopterler nerede? Siz neredesiniz? YazıklarOlsun Hükümet istifa." dedi.

'Tetikte olma zamanı'

Can Dündar, örgütün hain planını şu ifadelerle duyurdu: "En sancılı final bölümü başladı. Köşeye sıkışmış, yenik bir iktidarın son cüretkarlığı. Tetikte olma zamanı."