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Gündem Firari 9 hükümlü yakalandı
Gündem

Firari 9 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 9 hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:22:00 -
Firari 9 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 6 ay ile 7 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T, B.K, Y.C.G, K.S, S.T, Y.E, E.Z, S.K. ve B.U. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

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