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Firari 3 FETÖ'cü enselendi!

MİT ve Emniyet'in FETÖ'ye yönelik düzenlediği başarılı operasyon sonucu 3 firari isim kıskıvrak yakalandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:39
Firari 3 FETÖ'cü enselendi!

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı  ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü Ekiplerinin 25/10/2018 tarihinde ortak yaptığı operasyonda FETÖ'cü 3 firari isim gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; 

- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde görev yapmış olan, başarısız darbe girişimi sonrasında bir süre daha mevcut görevini sürdürmekteyken Bylock kullanıcısı olmaktan dolayı kamu görevinden ihraç edilen firari Abdullah Koca,

- FETÖ/PDY'nin  İstanbul yapılanması içerisindeki Mahrem Hizmetler biriminde faaliyet göstermiş olan firari İbrahim Halil Koca,

-Geçmiş dönemde Samanyolu TV istihbarat servisinde çalışmış  ve Bylock kullanıcısı olan firari Muzaffer Madak göz altına alındı.

Anılanların ev ve işyerinde yapılan aramalarda,FALCON yüklü bir telefon ve sahte kimlikler ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, bugün çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. (Haber7)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:39
  1. İstanbul
  2. Samanyolu
  3. Emniyet
  4. mit
  5. Abdullah Koca
  6. FETÖ
  7. ibrahim halil koca
  8. muzaffer madak
  9. GÜNCEL Haberleri

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  • leventkleventk50 dk önce
    altınnesildiniz öylemi,hiç düşünüyormusunuz acaba ,Allah yolunda iken ,cenneti hedeflemiş iken ,nasıl olduda kafirlerin hizmetkarı oldunuz, onların emellerini gerçekleştirmek için her kılığa girdiniz, darbe yaparak müslümünları öldürdünüzve bence cehennemi bu dünyadan garantilediniz....
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