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Gündem Firari 2 FETÖ’cü yakalandı!
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Firari 2 FETÖ’cü yakalandı!

Kayseri'de kolluk kuvvetlerince FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kesinleşmiş hükmü bulunan 2 şahsın yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 23:39:00 -
Firari 2 FETÖ’cü yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY yönelik yürütülen çalışmada, silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunun 2021/3132 sayılı kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hükmü bulunan H.B. isimli şahsın saklandığı Melikgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının 2021/1-5205 sayılı kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan N.A. isimli şahsın saklandığı Kocasinan ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi. 

 

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