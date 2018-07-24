Firar eden Angus, şehir merkezini birbirine kattı!

Deniz yoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 10 bin angus cinsi büyükbaş hayvandan biri kaçarak şehre girdi.

Kaçan angus şehir merkezindeki birkaç araca da hasar verdi. Uyuşturucu iğne atan tabancayla vurularak uyutulan angus iş makinesiyle kent merkezinden götürüldü.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan angus kentte meraklı bir kalabalığın toplanmasına neden oldu. Vatandaşlar bir yandan kaçarken bir yandan da cep telefonlarıyla olayı kayda aldılar.

Polis ekipleri de kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir çaba harcadı.