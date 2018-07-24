0553 313 94 23

Firar eden Angus, şehir merkezini birbirine kattı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Güney Amerika'dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlardan biri, limandan kaçarak kent merkezine girdi. Uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen angus bazı araçlara da zarar verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 17:15
Firar eden Angus, şehir merkezini birbirine kattı!

Deniz yoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 10 bin angus cinsi büyükbaş hayvandan biri kaçarak şehre girdi.

Kaçan angus şehir merkezindeki birkaç araca da hasar verdi. Uyuşturucu iğne atan tabancayla vurularak uyutulan angus iş makinesiyle kent merkezinden götürüldü.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan angus kentte meraklı bir kalabalığın toplanmasına neden oldu. Vatandaşlar bir yandan kaçarken bir yandan da cep telefonlarıyla olayı kayda aldılar.

Polis ekipleri de kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir çaba harcadı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:15
  1. Hatay
  2. Angus
  3. kurbanlık
  4. kurbanlıkhayvan
  5. Kurban bayramı
  6. firar eden angus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    1. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    2. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    3. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    4. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    5. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    6. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    7. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    8. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    9. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    10. İşlenmiş et zararlı mı?
    11. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    12. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    13. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    14. Bitki çaylarını tüketirken nelere..
    15. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    16. Yunanistan'daki faciadan acı haber geldi
    17. Fabri resmen imzaladı! İşte..
    18. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    19. FETÖ'den büyük vurgun! Somali'de..
    20. İstanbul'da gündüz geceye döndü!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!