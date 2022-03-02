Fiorentina Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina Juventus muhtemel 11’ler
İtalya Kupası yarı finalinde Fiorantina ile Juvantus karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Fiorentina-Juventus maçının hangi kanalda verileceğini, ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Fiorentina-Juventus maçı şifresiz kanalda mı?
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Fiorentina sahasında Juventus'u konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Fiorentina Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina Juventus muhtemel 11’ler
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina sahasında Juventus'u konuk edecek. 2 Mart Çarşamba günü oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Kupa'nın son şampiyonu Juventus, geçen sezon finalde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, İtalya Kupası'nı 14'üncü kez müzesine götürmüştü.
Müzesinde 6 İtalya Kupası bulunduran Fiorentina, son olarak 2000-2001 sezonunda kupayı kazandı.
Mücadelenin ilk 11’i ise maça birkaç saat kala açıklanacak.
Yarı final eşleşmesinin diğer ayağında ise Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Mücedele 0-0 sona erdi. İki takım arasında rövanş karşılaşması, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.