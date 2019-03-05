Fintech yatırımlarına 1 milyon TL’lik fon

Albaraka Türk, 2014 yılında başlattığı inovasyon yolculuğunu, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımları ile sürdürüyor. Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), ilk iki yatırımını 1 Milyon TL ile Albaraka Garaj girişimlerinden Pedudi ve Inooster‘e yaptı.

FGSYF’nin ilk iki yatırımı

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bankaların geleceğinin fintech şirketleri ile iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu konuda Albaraka Garaj Hızlandırma Merkezi ile başlayan yatırımlarımızın bir parçası olarak yaklaşık altı ay önce Albaraka Portföy Yönetimi şirketimiz aracılığıyla Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Fonumuzun ilk iki yatırımını da Albaraka Garaj’ın geçtiğimiz dönemdeki girişimlerinden Kartoon 3D ve Inooster şirketlerine yapmış olması memnuniyet verici” dedi.