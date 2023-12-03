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Gündem Finlandiyalılardan İsrail zulmüne karşı insani duruş! Buz gibi havaya aldırış etmediler..
Gündem

Finlandiyalılardan İsrail zulmüne karşı insani duruş! Buz gibi havaya aldırış etmediler..

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:17:00 -

Kış şartlarının etkisini gösterdiği Finlandiya'da kara aldırış etmeyen vatandaşlar Gazze için bir araya geldi.

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarına duyarsız kalmayan Finlandiyalılar, siyonist zulmü lanetledi.

Çoğunluğu bebek, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin öldürülmesi karşısında insani duruş sergileyen Finlandiyalılar, Türkiye'deki bazı kesimler başta olmak üzere İsrail ile saf tutanlara önemli bir örnek oldu.

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