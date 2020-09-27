Finlandiya'da köpekler koronavirüs tespit etmeye başladı

Özel olarak eğitilmiş köpeklerin koronavirüsü tespit edip edemeyeceği merak konusu olmuştu. Finlandiya'nın Helsinki kentinde 4 özel eğitimli köpek koronavirüs tespiti için kullanılmaya başlandı. Araştırmacılar, köpeklerin koronavirüsü sadece saniyeler içerisinde ve şu ana kadar yüzde 100 doğruluk payıyla tespit ettiğini açıkladı.

Helsinki Üniversitesi tarafından desteklenen söz konusu projenin test amaçlı 4 ay boyunca süreceği bildirildi. Bu kapsamda, havalimanındaki yolculardan yüzlerini bir bezle silmeleri ve bu bezleri bir kaba koymaları istenecek. Köpekler kabı kokladıktan sonra virüs şüphesi olan bezin sahibi ücretsiz olarak PCR testine yönlendirilecek.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, köpeklerin virüsü sadece 10 saniye içerisinde tespit edebildikleri ve tüm işlerin en fazla 1 dakikada tamamlandığı aktarıldı.

Söz konusu projenin başarılı sonuçlar vermesi halinde birçok ülkede uygulanması bekleniyor.