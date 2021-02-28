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Spor Finlandiya rallisi sonuçlandı
Spor

Finlandiya rallisi sonuçlandı

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen ikinci ayağını, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 16:38:00 -
Finlandiya rallisi sonuçlandı

Şampiyonanın 10 etaptan oluşan ikinci ayağını, 2 saat 3 dakika 49.6 saniyede tamamlayan Estonyalı sürücü, Finlandiya'da kariyerinin 14. zaferini elde etti. 

Toyota Gazoo takımının 20 yaşındaki Fin pilotu Kalle Rovanpera, liderin 17.5 saniye gerisinde ikinci, Tanak'ın takım arkadaşı Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 19.8 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Rovanpera, iki yarış sonunda topladığı 39 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor. Thierry Neuville 35 puanla ikinci sıranın sahibi olurken, Fransız Sebastien Ogier ve Galli Elfyn Evans 31 puanla sıralamanın üçüncü basamağını paylaşıyor.

WRC'nin 3. ayağı, 22-25 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

 

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