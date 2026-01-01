Finlandiya, bir gemiyi alıkoydu!

Finlandiya ve Estonya yetkilileri, Finlandiya Körfezi'nde denizaltı telekomünikasyon kablolarına zarar verdiğinden şüphelenilen bir geminin Finlandiya yetkilileri tarafından alıkonulduğunu bildirdi.

Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, Finlandiya telekomünikasyon operatörü Elisa'nın Çarşamba günü erken saatlerde Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Estonya'nın başkenti Tallinn arasındaki kablo bağlantısında bir arıza tespit ettiğini bildirdi. Hasar, Estonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde saptandı.

Sınır Muhafızları önderliğinde düzenlenen bir operasyonda, Finlandiya devriyeleri şüpheli gemiyi Finlandiya'nın ekonomik bölgesinde demir zinciri indirilmiş halde buldu. Gemiye Finlandiya karasularına geçmesi emredildi ve yetkililer gemiyi kontrol altına aldı.

Estonya Adalet ve Dijital İşler Bakanlığı, iki ülke arasındaki iki kablonun kesintiye uğradığını, bunlardan birinin Elisa'ya, diğerinin ise İsveç'in Arelion şirketine ait olduğunu açıkladı. Estonya ve Finlandiya savcıları bilgi alışverişinde bulunuyor ve ortak bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını değerlendiriyor.

Finlandiya polisi, olayın ağırlaştırılmış mala zarar verme ve telekomünikasyona müdahale şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

Elisa, ağ yedeklemeleri nedeniyle Finlandiya ve Estonya'daki hizmetlerin etkilenmediğini, ancak bazı doğrudan bağlantılı müşterilerin aksaklıklar yaşamış olabileceğini söyledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kablo incelemeleri beklemede.