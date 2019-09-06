Finlandiya Başbakanı Rinne: “Anlaşmalı Brexit olmayacak gibi görünüyor”

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Brexit anlaşmasının yeniden açılmasının gündemde olmadığını ifade ederek, “Anlaşmalı Brexit olmayacakgibi görünüyor” dedi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Helsinki’de düzenlediği basın toplantısında Brext’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Brexit anlaşmasının yeniden açılmasının gündemde olmadığını dile getiren Rinne, İngiltere’nin birlikten ayrılmasına ilişkin anlaşmaya yönelik müzakere olmayacağını sözlerine ekledi. Finlandiya Başbakanı Rinne, “Avrupa Birliği ve İngiltere ile müzakere edilen anlaşmayı yeniden görüşmeyeceğiz” dedi. İngiltere’nin anlaşmalı ayrılma olmadan birlikten ayrılmasının son derece açık olduğunu sözlerine ekleyen Antti Rinne, “İngiltere’deki durum şu anda son derece karışık. Orada neler oluyor bilmiyoruz. Anlaşmalı Brexit olmayacak gibi görünüyor” dedi.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin AB ile bir Brexit anlaşmasına varamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesini zorunlu kılan yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarıya göre, hükumet 19 Ekim’e kadar AB ile Brexit anlaşması sağlanamazsa ya da anlaşmasız ayrılık yapılması için parlamentodan onay alınamazsa AB’den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.