Finike Yat Limanı kiraya veriliyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Finike Yat Limanı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartıldı. Finike Yat Limanı’nın (Finike Marina) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesine; En az 10 (On) yıllık süre ile Marina İşletmeciliği yapan ve bunu resmi olarak belgelendirebilecek tüzel kişiler katılabilirler.

Gayrimenkul Kiralama İhalesi 18 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00’da, Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak istekliler, ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (5.000,00 TL) en geç 17.04.2023 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

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