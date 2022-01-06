Fındıkzade tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Fındıkzade malzemeler

3-4 yemek kaşığı toz şeker

3 yumurta

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı robottan geçirilmiş yer fıstığı

1 su bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Muhallebisi için;

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket krem şanti

1 paket vanilya

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetini yapın ve soğutun. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynarken içerisine limon suyu ekleyin. Şekeri yumurtayı iyice köpürtün ve içerisine tüm sıvı malzemeleri ekleyin. Daha sonra kuru malzemeleri başka bir kapta karıştırın ve sıvı karışıma yavaş yavaş ilave edin, karıştırın. Yağladığınız kare borcama dökün 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin ve kürdan yardımı pişip, pişmediğini test edebilirsiniz. Maksimum 20-25 dakikada kekiniz pişecektir. Pişen ılık kekinizin üzerine soğuk şerbeti dökün ve 1 saat en az dinlendirin. Muhallebisi için krem şanti hariç tüm karışımı bir tencereye alın ve 10 dakika boyunca pişirin. Pişen muhallebiyi 10 dakika mikser ile çırpın ve soğuyunca içerisine toz krem şantiyi ekleyin. Dinlenmiş tatlımızın üzerine yavaş yavaş dökün ve yayın. Üzerine bolca hindistan cevizi dökün ve en az 2-3 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.