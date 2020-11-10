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Ekonomi Fındıkta verim artışı sağlayan FINVER projesi ilgi görüyor
Ekonomi

Fındıkta verim artışı sağlayan FINVER projesi ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:20:38 -
Fındıkta verim artışı sağlayan FINVER projesi ilgi görüyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan Fındık Verimliliği Projesine (FINVER), fındık üreticisi ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındık bahçelerinde verimliliği yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, FINVER Projesi ile tarım alanındaki atılımlarına devam ettiği belirtildi.

Bu yıl 300 dönüm fındık bahçesinde başarıyla pilot uygulaması başlatılan FINVER'de hedefin, gelecek yıl 1000 dönümlük arazide bu uygulamayı sürdürmek olacağına işaret edilen açıklamada, proje kapsamında atıl vaziyette olan fındık bahçelerinin bakımının Büyükşehir Belediyesi tarafından A'dan Z'ye yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik alanında örnek verdiği çalışmalardan birisini daha hayata geçirdiklerini vurguladı.

Suyabatmaz, söz konusu proje ile atıl durumdaki fındık bahçelerini ORTAR şirketinin 5 yıllığına kiraladığını aktararak, kiralanan bahçelerin ziraat mühendisi eşliğinde budaması, gübrelemesi, ilaçlaması, yabani ot temizliğinin yapıldığını, işçiler tarafından fındık hasadının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Profesyonel ekipler tarafından yapılan bu çalışmalar sonunda yüzde 100 verimlilik artışının hedeflendiğine dikkati çeken Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca 5 yıl sonunda atıl durumda ve verimliliği yüzde 20'lere kadar düşmüş bahçeler, yine sahiplerine şartsız ve koşulsuz teslim ediliyor. Bu sayede hem fındıkta verimliliği artırmış hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Pilot olarak bu yıl Perşembe ilçemizde 300 dekarlık alanda başlattığımız bu projemizde hedefimiz, gelecek yıl 19 ilçemizde 1000 dekarlık alanda hayata geçirmek."

Suyabatmaz, projenin üreticilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, projeden yararlanmak isteyen üreticilerin Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR AŞ'ye başvuruda bulunmaları gerektiğini, detaylı bilgi almak için 0 541 356 99 96 numaralı telefonu arayabileceklerini de bildirdi.


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