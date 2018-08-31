Fındıkta 15 lira umudu

Fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) ürün alım fiyatları ile ilgili gelecek açıklamaya odaklandı. Üreticilerin talebi, fiyatın 14-15 liranın altına altında kalmaması. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, rekoltenin gerilediğine işaret ederek, “Hal böyleyken fındık fiyatında 2017 rakamının yakalanamaması üreticiyi mağdur eder” dedi.

ORTALAMA FİYAT 3 DOLAR

Fındık alım fiyatının üreticinin durumuna ve talebine göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Bayraktar, “Dünyada onay gören, ortalama fiyat 3 dolar. 3 dolardan yani 18-19 liradan alım yapılabilir. Tabii saptamalarımıza göre rekolte 500 bin ton mertebelerinde. Bu 550, 560, 530 bin tonu da bulabilir. TMO bu ortamda stoklanmış fındığı piyasaya sokmak gibi bir yanlışa girmezse fiyatın 14-15 lira seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Kuşkusuz bu da üreticinin hak ettiği bir fiyattır” ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK ETKİN OLMALI

Spekülasyonlara karşı önlem alınması uyarısı yapan Bayraktar, şunları kaydetti: “Fındık kendi haline bırakılmamalı, TMO mutlaka ve mutlaka devreye girmeli. Ama alımlarda FİSKOBİRLİK de etkin olmalı. TMO alımları FİSKOBİRLİK kanalı ile yapmalı. Kuşkusuz, böyle bir uygulama devletin giderlerini geriye çeker. Tabii biz, fındık alımında dur durak bilmiyoruz. Emanet veya peşin olabilir, alım yapıyoruz. Bu sezon aldığımız fındık 15 bin tonu geçti. Kapımız üreticiye açık. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir sınırlamamız yok.” Bayraktar, Sakarya, Ordu ve Giresun’dan yüklü miktarda fındık alacaklarını müjdeledi. Bayraktar, ayrıca fındığın milli değerimiz olduğunu ve dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.

MALİYETLER ARTIYOR

Yevmiyelerin 100 TL’yi geçtiğini belirten üretici Erol Alakuş da “Doların geldiği seviye belli, maliyetler artıyor. Yevmiyeci aldığı para kadar fındık topluyor. TMO bunu bilmeli ve 14-15 TL’nin aşağısında fiyat vermemeli” dedi.

İHRACATTA HEDEF 6 MİLYAR $

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, fındık ihracatının 2,5 milyar doları aştığını belirterek, “Ülkemiz dünya fındık üretiminde miktar ve kalite bakımından şampiyon olup, ticarette de ağırlığını arttırıyor. Böyle giderse 5-10 senede ihracatta 6 milyar dolar rakamını geçeriz” öngörüsünde bulundu.

İŞTE FİYATLAR

Seneler itibari ile TMO’nun fındık alım fiyatları şu şekilde:

2011 6,5 TL

2012 4,0 TL

2013 5,8 TL

2014 15,4 TL

2015 11,2 TL

2016 12,2 TL

2017 10,5 TL