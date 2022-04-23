Fındıkpare tatlısı nasıl yapılır? Çok lezzetli kolay fındıkpare kurabiye tarifi

Fındıkpare tatlısı tarifi için malzemeler

150 gram yumuşamış tereyağı

2 yumurta ( 1 inin sarısı üzerine )

1 çay bardağı irmik

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı çekilmiş fındık (Ceviz ve bademde olur )

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3-3, 5 su bardağı un ( Kontrollü ekleyin )

Şerbeti için:

3, 5 su bardağı su

3, 5 su bardağı şeker

4 – 5 damla limon suyu

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

3 damla sıvı yağ

Bütün fındık ( Ceviz yada badem )

Fındıkpare tatlısı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak şerbeti yapıyoruz. Su ve şekeri 15 dakika kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dk daha kaynatıp ocaktan alıp ılımaya bırakalım. Derin bir kabın içine un dışındaki bütün malzemeleri alalım. Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlanmış fırın tepsisine dizelim. Ortalarına bütün fındıkları bastıralım. Yumurta sarısına sıvı yağı ekleyip kenarlarına sürelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kenarları çatlayana kadar pişirelim. İlk sıcağı çıkan tatlıya ılımış şerbeti gezdirelim. İyice çekince ( 4-5 saat sonra ) servis edelim.

Fındıkpare tarifi için malzemeler

1 su bardağı erişmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı çekilmiş fındık içi

Şerbeti İçin;

4 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

Limon

Fındıkpare tarifi nasıl yapılır?

1 yumurtanın akını ayırın ve diğer tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp. yuvarlayıp hafif bastırın. Önce ayırmış olduğumuz yumurta akına, daha sonra çekilmiş fındığa bulayıp, 175 derecede pişirin. Hazırladığımız şerbeti soğutun ve pişen fındık pareler fırından çıkınca, soğuk şerbeti üzerlerine dökün.

Sütleğen otu nedir? Sütleğen otunun faydaları nelerdir? Sütleğen otu kullanımı

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ