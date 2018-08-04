Fındık toplamaya geldiler yıldırım çarptı: 2 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Uğur köyünde meydana gelen olayda, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan gelen fındık toplayan işçiler yağmurdan korunmak için hemen yanlarında bulunan kulübeye sığındı. Bu sırada kulübeye girmek için bekleyen 21 yaşındaki H.K.’nin üzerine ve ismi öğrenilemeyen bir işçinin bacağına yıldırım düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil sağlık ekipleri tarlaya geldi. Üzerine yıldırım düşen H.K. ve diğer işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.