  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı
Gündem

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 18:34:00 -
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı

Kaza, Fatsa-Aybastı karayolunda meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Aybastı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Ferhat Meçu yönetimindeki 72 D 9055 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Coşkun'un kullandığı 77 AC 395 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23