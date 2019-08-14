0553 313 94 23

Fındık harmana indi

Bayram tatilini fırsat bilerek topladıkları fındığı harmana indiren fındık üreticisi, aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Fındık harmana indi

Bayram tatilini fırsat bilerek topladıkları fındığı harmana indiren fındık üreticisi, aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarıyla yüzü gülen üreticiler, Kurban Bayramı’nda topladığı fındıkları harman yapmaya başladı. Fındık fiyatlarının aracılar tarafından düşürülmesinden endişe duyan bazı üreticiler arife günü başladıkları fındık hasadını tamamlayarak, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde harman yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden harmanda patos makinesiyle fındığı çotanaktan ayıran üreticiler daha sonra güneşin altında kuruması için bekletecek. Ardından da kuruyan fındığı alımların açılması halinde TMO’ya satacaklar. Ancak üreticiler fındıkta aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.


Fındık üreticisi Ahmet Çatal, fındık fiyatlarının bu yıl iyi para ettiğini dile getirerek, “Fındığa bu sene Cumhurbaşkanımız iyi para verdi. Bundan dolayı memnunuz. Ancak işçi bulmak bu sene zorlaştı. Piyasada fındık işçisi bulamıyoruz. Onun dışında şayet aracılar fındık fiyatlarını düşürmezlerse fındığımız fiyatını buldu. Aracıların fındık fiyatlarını düşürmemesi için aracı kullanmadan Fisko açılırsa Fisko’ya vermemiz lazım. TMO Fındık alırsa sıkıntı olmaz sanıyorum. Fiyat daha da yükselir ama FİSKO ve TMO’nun alımları açması lazım. Eğer alım olmazsa geçen seneki gibi yine sıkıntı olur. Eğer alımlar erken açılırsa o zaman herkes hakkını alır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Süper Kupa maçına doğru
    1. UEFA Süper Kupa maçına doğru
    2. Emekli generalin kızı da tuzağa..
    3. Marmara Adası'ndaki orman yangını
    4. Hafta sonu sağanak yağmur geliyor!
    5. İdlib'e yoğun hava saldırıları devam..
    6. BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine..
    7. Üniversiteyi kazanan öğrencilere..
    8. Malatya’ya Endonezyalı gelin
    9. Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de..
    10. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    11. İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez..
    12. Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı
    13. 'Beşiktaş yenilmeyecek takım değil'
    14. 300 metrelik uçurumdan düşen genç..
    15. Trabzonspor'un 127. Avrupa sınavına..
    16. Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan..
    17. Cani baba, kızını ne hale getirdi
    18. Erzincan’da tatilciler serinlemek için..
    19. Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan..
    20. Marka başvurusu 61 bini geçti
    21. Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları..
    22. Bakan Özlü, AK Parti’nin kuruluş..
    23. Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına..
    24. Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a..
    25. Nafakazedeye şimdi de icra zulmü
    26. Adıyaman’da otomobil kurşunlandı
    27. Başkan Sekmen: “Ak Parti demek millet..
    28. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18. yıl mesajı
    30. Terim’den Onyekuru’ya: ’İyi şanslar..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan