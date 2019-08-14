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Fındık harmana düştü

Bayram tatilini fırsat bilerek topladıkları fındığı harmana indiren fındık üreticisi, aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını açıkladılar.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
Fındık harmana düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarıyla yüzü gülen üreticiler, Kurban Bayramı’nda topladığı fındıkları harman yapmaya başladı.

Fındık fiyatlarının aracılar tarafından düşürülmesinden endişe duyan bazı üreticiler arife günü başladıkları fındık hasadını tamamlayarak, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde harman yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden harmanda patos makinesiyle fındığı çotanaktan ayıran üreticiler daha sonra güneşin altında kuruması için bekletecek. Ardından da kuruyan fındığı alımların açılması halinde TMO'ya satacaklar. Ancak üreticiler fındıkta aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Fındık üreticisi Ahmet Çatal, fındık fiyatlarının bu yıl iyi para ettiğini dile getirerek, “Fındığa bu sene Cumhurbaşkanımız iyi para verdi. Bundan dolayı memnunuz. Ancak işçi bulmak bu sene zorlaştı. Piyasada fındık işçisi bulamıyoruz. Onun dışında şayet aracılar fındık fiyatlarını düşürmezlerse fındığımız fiyatını buldu. Aracıların fındık fiyatlarını düşürmemesi için aracı kullanmadan Fisko açılırsa Fisko’ya vermemiz lazım. TMO Fındık alırsa sıkıntı olmaz sanıyorum. Fiyat daha da yükselir ama FİSKO ve TMO’nun alımları açması lazım. Eğer alım olmazsa geçen seneki gibi yine sıkıntı olur. Eğer alımlar erken açılırsa o zaman herkes hakkını alır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
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