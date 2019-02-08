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Fındık fiyatları ne kadar? İl il güncel fındık fiyatları 2019 son dakika

Fındığı üreten Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Çarşamba, Sakarya, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Terme, Düzce ve Akçakoca illerinde serbest piyasa fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Genellikle ılıman iklim alanlarında yetişir. Ülkemizde fındık yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde yaygındır. Peki hangi ilde fındık fiyatı ne kadar? 2019 son dakika güncel fındık fiyatları kaç lira oldu? İşte 2019 yılı il il fındık fiyatları...

08 Şubat 2019 Cuma 21:48
Fındık fiyatları ne kadar? İl il güncel fındık fiyatları 2019 son dakika

Fındığı üreten Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Çarşamba, Sakarya, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Terme, Düzce ve Akçakoca illerinde serbest piyasa fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Genellikle ılıman iklim alanlarında yetişir. Ülkemizde fındık yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde yaygındır. Peki hangi ilde fındık fiyatı ne kadar? 2019 son dakika güncel fındık fiyatları kaç lira oldu? İşte 2019 yılı il il fındık fiyatları...

Fındığın kullanımı nasıldır?

Fındık öncelikle fındık yağı yapımında kullanılması yönüyle önem arz eder. Fındığın hasat zamanında toplanarak fındık yağı fabrikası Fiskobirlik ve daha birçok fındık yağı üretimi yapan firmaya ulaştırılmasıyla fındıklar işlemden geçirilerek besin değeri kaybedilmeden yağ elde edilir. Fındık yağı ve fındık yemeklerde, pastalarda, keklerde kullanılmaktadır.

2019 il il fındık fiyatları ne kadar?

TMO: En düşük 13,00 TL - En yüksek 14,50 TL

Akçakoca: En düşük 12,00 TL -En yüksek 14,06 TL

Çarşamba: En düşük 14,00 TL - En yüksek 14,25 TL

Düzce: En düşük 12,00 TL - En yüksek 14,06 TL

Fatsa: En düşük 13,25 TL - En yüksek 14,00 TL

Giresun: En düşük 13,15 TL - En yüksek 14,30 TL

Kocaeli: En düşük 12,25 TL - En yüksek 15,00 TL

Ordu: En düşük 13,50 TL - En yüksek 14,00 TL

Sakarya: En düşük 12,25 TL - En yüksek 15,00 TL

Samsun: En düşük 12,75 TL - En yüksek 14,00 TL

Terme: En düşük 13,25 TL - En y üksek 14,00 TL

Trabzon: En düşük 13,25 TL - En yüksek 14,00 TL

Ünye: En düşük 13,25 TL - En yüksek 14,00 TL

Zonguldak: En düşük 12,25 TL - En yüksek 15,00 TL

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:48
  1. Düzce
  2. Zonguldak
  3. Trabzon
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