Fındık fiyatları 2020 yılında ne kadar oldu?

Fındık Fiyatları: Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta sezonun kapanmasıyla birlikte elinde fındık kalan üreticiler fiyat araştırmalarına devam ediyor. Fındık fiyatları 2020 yılında da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fındık fiyatlarının en yüksek işlem gördüğü Giresun'da fındık 26,50 TL'den alıcı buluyor. Fındığın en düşük alıcı bulduğu TMO'da fiyat ise 16,50 TL.

Levant kalite kabuklu: 22 lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 8 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, her bölge için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra ise fındık ihracatına izin verilmesine karar verildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık hasadı ve ihracatının başlayacağı tarihlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, ürün hasadına sahil kesimde 8 Ağustos, orta kesimde 13 Ağustos, yüksek kesimde ise 20 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.