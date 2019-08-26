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Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı

Giresun’da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftaya düşüşle başlayarak 16,25 liraya geriledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı

Giresun’da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftaya düşüşle başlayarak 16,25 liraya geriledi. Geçtiğimiz haftayı 16,75 liradan kapatan serbest piyasadafındıkfiyatı 50 kuruşgerileyerek kilogram fiyatı 16,25 lira olarak işlem görüyor.


Sezona kilogramı 15 liradan başlayan ve kısa sürede 16,75 lirayı gören fındıkta üreticinin daha fazla artış beklediği anda fiyatdüşüşe başladı. Fiyatın düşme nedenini üreticinin pazara fındık indirmeye başlamasına bağlı olduğunu ifade edenfındık alıcıları, fiyatların daha da düşme ihtimalinin olabileceğini söyledi.


Giresun’daki fındık alıcılarından Ahmet Ergün, “Pazara fındık inmeye başladı. Bu da serbest piyasa da fiyatların bir miktar düşmesine neden oldu. Üreticiler artık fındığını kurutmaya başladı ve gerek okulların açılacak olması gerekse gurbetçilerin dönüş yapacak olması nedeniyle pazara fındık akışı artacaktır. Bu durumda fiyatların bir miktar daha düşme ihtimali bulunmaktadır. Geçen hafta 16,75 seviyelerinde olan fındık fiyatı haftaya 16,25 seviyelerinde başladı. Bu fiyat 16 seviyelerine doğru düşüş yapabilir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
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