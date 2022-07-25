TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Fındık üreticilerinin merakla beklediği 'fiyat' konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Peki, bu sene fındık kaçtan alınacak?

Fındık fiyatı belli oldu mu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatı açıklaması

Fındık hasadı ağustos ayında başlıyor. Üreticiler ise 2022 yılı için fındığın kilosunun kaçtan satılacağını araştırmaya başladı. Milyonların merakla beklediği konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta sonu Ordu'da fındık fiyatlarını açıklayacağız. Orada da herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatı ne olacak.' Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız. Bay Kemal ve hanımefendinin ağzına bakıp açıklama yapmam. Bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz” dedi.