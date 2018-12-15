Fındık doğal multivitamin kaynağı

ARAŞTIRMAYA GÖRE…

Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre her gün bir avuç fındık yiyen yaşlı kişilerin magnezyum ve E vitamini seviyeleri birkaç ay içinde artıyor. Bu artış ise Alzheimer'ı önlüyor.

55 yaş ve üzerindeki 32 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada kişiler, 16 hafta boyunca her gün 57 gram fındık tüketti.

Daha önce yapılan bir araştırmada yüksek oranda E vitamininin, yaşa bağlı zihinsel zayıflamayı önlediği ortaya çıkmıştı. Uzmanlar bu araştırmayı da göz önünde bulundurarak yaptıkları çalışmada Alzheimer'ın bolca E vitamini içeren fındık tüketimiyle önlenebileceğini ortaya koydu.

Fındığın aynı zamanda kalp krizi ve diyabetle savaşmaya yardımcı olduğu biliniyor. Son çalışmada yapılan kan analizleri, birkaç ay boyunca her gün bir avuç fındık tüketen kişilerin glikoz seviyelerinin ve kötü kolesterollerinin de düştüğünü gösterdi.

Oregon Üniversitesi Profesörü Maret Traber, "Multivitamin takviyesi almaktan hoşlanmıyorsanız, fındık sizin için doğal bir multivitamin." dedi.