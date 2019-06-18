0553 313 94 23

Fındık dalından yapılan ok ve yaylar yarıştı

- Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ordu'da düzenlenen ok ve yay yapımı yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

18 Haziran 2019 Salı 16:01
Fındık dalından yapılan ok ve yaylar yarıştı


ORDU (AA) - Ordu'da, fındık dalından geleneksel ok ve yay yapımı yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen yarışmada, tamamen fındık dalları kullanılarak yapılan ok ve yaylar, jürinin beğenisine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, Ordulu olup da fındık bahçesinde ok ve yay yapmayanın bulunmadığını belirterek, "Çünkü nesilden nesile geleneksel olarak devam etmektedir. Çocukluğumuzdan itibaren hepimizin iyi kötü ok veya yay çalışmamız olmuştur. Bu açıdan anlamlı bir yarışma düzenleme kararı aldık." dedi.

Gelenekleri yaşatmanın önemine dikkati çeken Genç, şunları söyledi:

"Yine birçok ilçemizde okçuluk sporu yapılıyor. Amacımız ata sporumuz olan okçuluğa gençlerimizi yönlendirmek. Çünkü okçuluk olimpik spor ve bize en yakın, atalarımızın genlerinden bize miras bir spor diyebiliriz. Bu manada daha çok gencimizi bu spora başlatmak istiyoruz. Artık bütün ülkeler spor ile yarışıyor."

Mustafa Genç, Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın 4-7 Temmuz'da Ordu'da gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Konuşmanın ardından jüri, fındık dalından yapılan 33 ok ve 32 yayın işçiliği ve görselliğini değerlendirdi.

Ok ve yayda dereceye giren yarışmacılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Katılımcıların deneme atışlarının ardından yarışma sona erdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:01
  1. Fındık dalı
  2. ok ve yay
  3. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    1. Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    2. Birleşmiş Milletler: “Dünya nüfusu..
    3. İBB, Toplu taşıma sübvanse oranlarını..
    4. Kadınların el emekleri görücüye çıktı
    5. AB Türkiye Delegasyonundan Mursi'nin..
    6. Suç makinesi Turgutlu’da yakalandı
    7. Kocaeli merkezli suç örgütü..
    8. Doha'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
    9. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    10. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    11. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    12. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    13. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    14. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    15. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    16. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    17. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    18. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    19. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    20. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    21. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    22. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    23. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    24. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    25. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    26. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    27. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    28. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    29. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    30. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması