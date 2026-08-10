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Yerel Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti
Yerel

Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti

Ordu Gölköy'de kontrolden çıkan patpatın fındık bahçesine devrilmesi sonucu araçta bulunan Nursel Korkmaz Aydın yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde feci bir patpat kazası meydana geldi.Kaza, saat 12.00 sıralarında Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri’nde meydana geldi. Salih Aydın’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat, fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patpatta bulunan sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın’ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Salih Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

 

Nursel Korkmaz Aydın'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giresun'da feci patpat kazası! Kontrolden çıkan tarım aracı duvara çarptı

Yerel

Giresun'da feci patpat kazası! Kontrolden çıkan tarım aracı duvara çarptı

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