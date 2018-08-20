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Fındık 15 TL’nin altına inmesin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır” ifadesini kullandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:25
Fındık 15 TL’nin altına inmesin

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamasında, TMO’nun fındıkta piyasaya girmekte gecikmesi ve makul bir fiyat açıklamamasının fındıkta ihraç fiyatını düşüreceğini ve ülke ekonomisine yapılan katkıyı azaltacağını belirtti. Bu yıl rekoltenin külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle geçen yılın çok altında olması beklendiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Hasat tüm hızıyla sürüyor ama çiftçimiz fındıkta yeterli fiyatın bulunamayacağından endişeli. Artan girdi fiyatları nedeniyle başta mazot olmak üzere girdilere erişim zorlaştı. Maliyetler arttı. Rekoltedeki düşüş, fındıkta üretici maliyetini daha da yükseltecek. Dünyanın en büyük fındık üreticisi ülkesi olmamıza rağmen TMO’nun fındık alım fiyatını açıklamaması, dış alıcıların ucuz fiyattan fındık bağlantısı yapmalarını sağlıyor. Bu gecikme ülkemizin her dakika gelir kaybetmesine neden oluyor. Hasadın başladığı, fındığın yavaş yavaş piyasaya girdiği şu günlerde, üreticilerimizin gözü kulağı TMO’nun açıklayacağı fındık fiyatındadır.”

Bayraktar, fındığın Türkiye ve Karadeniz bölgesi açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, 400 bin ailenin doğrudan üretici olarak, onbinlerce ailenin fındık nakliyesi, işlenmesi, ticareti, işçiliğinden, yüzbinlerce esnaf ailesinin de fındığın yarattığı ekonomik değerden faydalanarak geçimini sağladığına dikkati çekti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:25
  1. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
  2. Fındık
  3. fiyatları

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