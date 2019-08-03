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Finansın merkezi için gaza basılıyor

1 milyon 700 bin metrekare alana inşa edilecek olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile ilgili Bakan Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
Finansın merkezi için gaza basılıyor

Mega projelerden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM) inşaatı sürüyor. Hükümet merkezin yapımının iki sene içerisinde tamamlanması için önemli adımlar atıyor. Çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İFM’yi 2021’de hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kollar sıvandı

Albayrak, süreci Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile sektör paydaşlarının yürüttüğünü kaydederek, “Finans merkezimizin fiziki ve yasal anlamda daha kapsayıcı olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Albayrak, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı birimlerinin önümüzdeki dönemde İstanbul’a taşınabileceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal da bazı birimlerini İstanbul’a taşıma noktasında çalışmalara başladıklarına dikkat çekerek, “Ancak henüz zamanlama noktasında netlik oluşmadı” ifadesini kullandı.

Master plan hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’nın koordine ettiği İFM projesi kapsamında master eylem planının hazırlıkları ise hız kazandı. Plana nihai şeklini vermek için haziran ayında bir çalıştay yapıldı. Çalıştayda özel sektör ve kamu kesiminden 200’ü aşkın temsilcinin görüşleri toplandı. Temsilcilerce faizsiz finans yapısı, vergi ve teşvik mekanizması ile teknolojik gelişim gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, çalıştayın verimli geçtiğine işaret ederek, “Ümraniye’de konumlanacak İFM’de iki alana yoğunlaşmış durumdayız. Alanlardan biri fintech, diğeri İslami Finans. Bu iki ekseni önemli görüyor ve tüm tarafların taleplerini dinliyoruz” şeklinde konuştu.

Teşvik konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğinin de altını çizen Aşan, “Bu amaçla özel sektör ve kamu kesiminin önerilerini topluyoruz. Önerileri master eylem planımıza dahil ediyoruz” bilgisini verdi.

Konut projelerine talep yoğun

Dev yatırımlardan İFM’nin rolüyle Anadolu Yakası’nda yer alan konut projeleri yoğun talep görüyor. Üretim ve satış aşamasında olan söz konusu projelerin başında Sinpaş Finans Şehir, Alize Kapadokya, Aze Tower, Sarphan Business Park, Şehir Konakları, Cuento İstanbul, Elegant Homes ile New Loca İstanbul bulunuyor.

İFM’de yer alacak kuruluşlar

Toplam 1 milyon 700 bin metrekare alana inşa edilecek İFM; New York, İngiltere ve Dubai’de yer alan finans merkezlerinden daha büyük olacak. Merkezde fintech’lerin yanı sıra kamu bankaları, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı birimleri yer alacak.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
  1. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
  2. İFM
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Berat Albayrak
  5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  6. Murat Uysal
  7. Sinpaş Finans Şehir
  8. Alize Kapadokya
  9. Aze Tower
  10. Sarphan Business Park
  11. Şehir Konakları
  12. Cuento İstanbul
  13. Elegant Homes
  14. New Loca İstanbul

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