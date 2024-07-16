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Ekonomi Finansal Times faizin düşeceği tarihi duyurdu!
Ekonomi

Finansal Times faizin düşeceği tarihi duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:12:00 - 2024-07-16 11:16:57
Finansal Times faizin düşeceği tarihi duyurdu!

İngiliz Finansal Times, 'Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü' ifadelerine yer verirken, ''Reel faiz yüzde 20'ye inecek'' yorumunda bulundu.

İngiltere merkezli uluslararası ekonomi gazetesi Financial Times (FT), varlık yönetim şirketi Ashmore Group'un küresel araştırma başkanı Gustavo Medeiros tarafından kaleme alınan Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir analiz yayımladı. Analizde, "Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimin analiz edildiği yazıda, son yıllarda yüksek enflasyon ve kırılgan liraya yol açan düşük faiz ile devlet destekli kredi genişlemesini merkeze alan heterodoks politikalardan geri dönüldüğü belirtilerek, yeni reformların Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir hale getirdiği ifade edildi.

ENFLASYONDA GERİLEME

Ekonomide atılan adımların arasında TL'nin Mart-Temmuz 2023 arasında yüzde 38 değer kaybetmesi, Merkez Bankası'nın politika faizini kademeli olarak yüzde 8.5'dan yüzde 50'ye yükseltmesi ve kredi sıkılaşması için uygulanan makro ihtiyati politikalar gösterildi.

Bu politikaların sonucunda enflasyonda gerilemenin görülmeye başlandığına değinildi ve Haziran 2024 enflasyonunun aylık bazda yüzde 1.6 olarak açıklandığı ifade edildi.

REEL FAİZİ YÜZDE 20 CİVARINA GETİRECEK

Bunun yıllıklandırıldığı zaman yüzde 21.6'ya eşdeğer olduğu vurgulandı. Medeiros, yazısında "Bu da bizim görüşümüze göre yeni normal haline gelebilir. Enflasyonun bu seviyelerde istikrarlı hale gelmesi, Türk reel faiz oranını yüzde 20 civarına getirecektir" dedi.
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