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Finansal tablolar açıklandı! Cimbom rakiplerini solladı

Türk futbol kulüplerinin altı aylık finansal tabloları açıklandı. Verilerde, Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken Galatasaray, finansal tabloları artıda olan tek kulüp oldu.

22 Ocak 2019 Salı 16:36
Finansal tablolar açıklandı! Cimbom rakiplerini solladı

Üç büyüklerin 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu dönemde Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken, üç büyükler arasında, üçüncü çeyrekte finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu.

Mustafa Cengiz yönetiminde son 1 yılda, Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülen Galatasaray, Kasım-Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kar açıkladı.

Galatasaray 2001 yılında halka arzının gerçekleşmesi sonrasında ikinci kez dönem karı açıkladı. Açıklanan bu kar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel karlılık olarak kayıtlara geçti. Mustafa Cengiz yönetimi, yalnızca UEFA Finansal Fair Play Kurallarına uymakla kalmayıp dönem sonu karı elde etmeyi de hedefledi.

Öz kaynaklar

Galatasaray’ın bilançosunda en fazla göze çarpan olumlu göstergelerden biri de 2017’de -608 milyon TL olan öz kaynağın bu son çeyrekte neredeyse yüzde 100’lük bir sıçrama göstererek -313 milyon TL’ye inmiş olması.

Gelir arttı, borç azaldı

Yönetimin görev yaptığı 1 yıl içinde çok sıkı bir mali rejime giren Galatasaray’ın konsolide borcu 2,9 milyar TL’den, 2,7 milyar TL’ye geriledi.

Bu süreçte Galatasaray, 1 milyar 832 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemelerin içinde 992 milyon TL kredi ödemesi ve 492 milyon TL futbolcu maaşları ve bonservis bedelleri de yer alıyor. Ayrıca 136 milyon TL tutarında vergi ödemesi de yapıldı.

Finansal dengeyi sağlama adına pek çok gider kalemini kısan ve yeni kaynaklar yaratmaya yönelen Galatasaray’ın 2018 yıl sonu verilerinde de kar açıklama hedefi var.

Galatasaray’ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’nin her yıl Avrupa’nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında, Galatasaray, Avrupa’nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19’luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:36
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