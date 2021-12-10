  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 'Finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi
Kadın - Aile

'Finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurum hizmet modellerinden faydalanan kadınlara yönelik 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:32:00 -
'Finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi-Eylem Planı (2018-2023) ve Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime, kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla, SGK, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliği ile 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' eğitimi gerçekleştirildi. Finansal konularda kadınların farkındalıklarının yükseltilmesi, bilgi birikimlerinin artırılmasının amaçlandığı seminerlerde para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi ve kadınların ekonomik yönden güçlenmesini sağlayacak destek ve teşvikler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Kadınların para yönetimi ve bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcı Mustafa Küçükyurt, "Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan hedefler kapsamında başlatılan 'finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik güçlenmesi' seminerleri ile kadınlarımızın gelirleriyle, bütçeleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve onu etkin bir şekilde yönetebilmelerini hedeflemekle birlikte kişinin gelirini akıllıca doğru yatırım ve tasarruflara yönelebilmesini sağlamaya çalışmaktayız. Kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyoekonomik konumlarını güçlendirmelerini ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz kadınların para yönetimi, gelir harcama, birikim, borç tasarruf yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını sağlamak, ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi sunmaktır. Bakanlığımızca yılsonuna kadar ilimizin de içinde bulunduğu "5 ilde 25 bin kişiye daha ulaşılması hedeflenmektedir" dedi
Eğitim yapılan sunumlarla son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...
Ekonomi

MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin konuştu. Asmalı, “Bir i..
CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!
Medya

CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaşattığı sorun vatandaşları bezdirirken sonunda CHP yandaşı Can Ataklı da dayanamadı. İstanbul'da metro ve yollarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay